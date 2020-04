To tutaj przyjmowane są dzieci z podejrzeniem zakażenia koronawiursem z Małopolski i Śląska, to tutaj leży trójka najmłodszych pacjentów ze stwierdzoną chorobą COVID-19, to tutaj codziennie wykonuje się testy. Witajcie na Oddziale Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie. Dzięki uprzejmości zarządzającej nim dr Lidii Stopyry, mogliśmy zajrzeć na pierwszą linię frontu. Zobacz w galerii, jak wygląda praca na dziecięcym oddziale zakaźnym.