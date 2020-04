Koronawirus. Sprawdziliśmy, czy i gdzie w Krakowie można kupić maseczki. To dziś towar pierwszej potrzeby

Zadzwoniliśmy więc do kilku losowo wybranych krakowskich aptek, żeby sprawdzić, czy w którejś z nich można jeszcze kupić maseczki.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami usta i nos mają być zakryte we wszystkich środkach transportu publicznego oraz samochodach, w których przemieszczają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, we wszystkich miejscach ogólnodostępnych, w tym na ulicach, drogach i placach, w kościołach, sklepach i na targowiskach, a także na terenach zielonych oraz leśnych.

Nie ma ich w aptece Dr. Max przy ul. Karmelickiej. - Nie mamy w tej chwili żadnych masek – informuje farmaceuta. Dodaje, że wynika to z ich braku w hurtowniach. - To co mieliśmy sprzedało się jeszcze na początku poprzedniego tygodnia, od tamtej pory nie dostaliśmy żadnej dostawy – dodaje.