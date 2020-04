Koronawirus, ale budowa trwa. Wielkie osiedle w Bronowicach rośnie

Do przystanku SKA zbliżają się już nowe budynki mieszkalne Mieszkaj w Mieście - Osiedla Wizjonerów. Projekt realizowany od sześciu lat zakłada powstanie samowystarczalnej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej. Trzeci etap wyłania się już od strony Ronda Ofiar Katynia. Do tej pory na MWM oddano przeszło 600 mieszkań, ponad 200 nowych jest aktualnie w ofercie, a 50 z nich gotowych jest do odbioru.

- Jesteśmy w trakcie budowy następnych etapów i wszystkie prace są pod kontrolą, niektóre nawet wyprzedzamy o kilka miesięcy z uwagi na łagodną zimę. Mimo że część osób z przyczyn zależnych od bieżącej sytuacji nie sfinalizowała zakupu, cieszymy się, że zainteresowanie rynkiem pierwotnym nie słabnie. Nasi klienci wybierają MWM nie tylko pod kątem mieszkania, ale również pomysłu na osiedle, który wyróżnia nas od innych inwestycji w Krakowie – mówi Szymon Domagała, Prezes Zarządu spółki Henniger Investment.

To jeden z nielicznych pozytywnych przykładów deweloperskich w Krakowie. Dlaczego? Zanim powstały bloki, deweloper wykonał pełny układ drogowy, który połączył z istniejącymi drogami. Coś, co powinno być normą, jest jednak wyjątkiem. Nowy układ drogowy to rozbudowana ulica Katowicka wewnątrz osiedla, która połączyła się z pozostałymi. To w sumie 1,8 km dróg publicznych. Budowa zaczęła się w październiku 2015 i trwała do czerwca 2016. Inwestor zapłacił za nią 12 mln zł.