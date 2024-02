Korki w Krakowie? Czasem powodują je sami kierowcy. Tak wygląda sytuacja w okolicach mostu Dębnickiego

Korki w Krakowie to codzienne, nieustanne źródło frustracji kierowców. Stolica Małopolski nie jest miastem, które jest w stanie przyjąć tak duży ruch samochodów bez żadnych konsekwencji. Jeśli dorzucimy do tego remonty dróg, zwężenia ulic w związku ze zmienioną organizacją ruchu, to otrzymamy efekt w postaci zakorkowanego na co dzień miasta. Również w niedziele wcale nie jest luźniej. Pokonanie 500 metrów ulicy Monte Cassino przy dojeździe do mostu Grunwaldzkiego potrafi zająć nawet 15 minut. Ma to związek m.in. z priorytetem dla komunikacji miejskiej.

Miejsc znienawidzonych przez kierowców w Krakowie jest sporo. Obecnie jednym z bardziej zakorkowanych rejonów są ulice w miejscu budowy tramwaju do Mistrzejowic. Od zawsze korki są także na Alejach Trzech Wieszczów i na ulicy Konopnickiej, przy dojeździe do mostu Dębnickiego. O ile korki od strony mostu Grunwaldzkiego wynikają głównie z dużego natężenia ruchu samochodów, to od strony Błoń są częściowo winą również samych kierowców, którzy gubią się na środkowym pasie i nie patrzą w ogóle na znaki.