Korki, remonty i zmiany w ruchu w Krakowie. Prace na Powstańców i nadchodzące zmiany w mieście

Powstańców

W ramach zadania wybudowany zostanie chodnik o długości ok. 900 metrów – mniej więcej od potoku Sudół na wschód w kierunku ul. Piasta Kołodzieja (większy fragment po stronie północnej oraz niewielki fragment po stronie południowej). Powstanie również m.in. kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa, sieci wodociągowa i elektroenergetyczna, oświetlenie, kilka miejsc postojowych.

W pierwszej kolejności, od 13 marca br., wykonawca przystąpi do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Prace prowadzone będą jednocześnie w trzech miejscach, na odcinkach ok. 60-metrowych, przy połówkowym zawężeniu jezdni, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Zalecany objazd dla pojazdów powyżej 3,5 t do ul. Piasta Kołodzieja ulicami: Reduta, Batowicka oraz ulicami gminy Zielonki: B3, B1, Szmaragdowa, Wojtyły, Nawary.

Zadanie realizujemy wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm lider: OMEGA Zakład Sieci Wod. – Kan. Sp. z o.o., partner: OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk.