Kopiec Kościuszki w Krakowie coraz niższy i coraz bardziej napuchnięty. Jego opiekunowie szukają pieniędzy na remont Pomnika Historii Bartosz Dybała

Co najmniej kilkanaście mln złotych może kosztować generalny remont kopca Kościuszki, który od 2002 r. obniżył się o ok. pół metra. Wzniesienie mocno ucierpiało w 2010 r., kiedy to długotrwałe, aczkolwiek mało intensywne deszcze, doprowadziły do nawodnienia gruntów, z których zbudowany jest kopiec. - Jeśli wkrótce nie przystąpimy do jego naprawy, kolejne długotrwałe opady znów spowodują jego destrukcję. A przecież, jeśli tej budowli nie zdołali obalić wrogowie i czas, nie możemy pozwolić, by doprowadziła do katastrofy natura - twierdzą eksperci. Opiekunowie kopca chcą pozyskać pieniądze na remont z funduszy europejskich.