Kopernikańskie znaczki profesora Skotnickiego w Collegium Maius UJ

- Nie byłoby Mikołaja Kopernika, gdyby nie ten uniwersytet. Nie byłoby jego wielkości i jego aktualnego do dzisiaj przesłania. Bo to ten uniwersytet i jego profesorowie stworzyli Kopernika. On przyjeżdżając tutaj nie wiedział, kim zostanie - mówi prof. Skotnicki, znany krakowski hematolog oraz popularyzator postaci i dorobku astronoma.

Przed oficjalnym otwarciem ekspozycji autor złożył kwiaty przy średniowiecznej studni na środku dziedzińca Collegium Maius, w miejscu, w którym stał niegdyś pomnik Kopernika, przeniesiony w 1953 r. na Planty pod gmach Collegium Witkowskiego. O powrót monumentu na pierwotne miejsce prof. Aleksander B. Skotnicki od dawna się upomina.

Wystawa obejmuje walory filatelistyczne - znaczki pocztowe, pocztówki, koperty, datowniki - gromadzone w ciągu wielu lat przez autora, zapalonego filatelistę, i pochodzące z trzech historycznych momentów.

Najstarsze są z roku 1900, kiedy w Krakowie obchodzono jubileusz 500-lecia odnowienia UJ, a na dziedzińcu Collegium Maius odsłonięto wspomniany pomnik astronoma dłuta Cypriana Godebskiego. Odsłonięcie było jednym z ważniejszych wydarzeń jubileuszu. Z tego okresu pochodzą zgromadzone przez prof. Skotnickiego pocztówki z wizerunkami pomnika oraz gmachów uniwersyteckich: Collegium Maius i Collegium Novum, a także postaciami dobroczyńców uczelni: królowej Jadwigi, króla Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. Jest też utrwalony na zdjęciach pochód jubileuszowy. Wydawcą tych cennych dziś kart pocztowych był Salon Malarzy Polskich Henryka Frista mieszczący się przy ul. Floriańskiej 37.