24 maja rozpocznie się krakowska część Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Wśród tematów filozofia i ekonomia

1. "Copernicus’s Influence: on the evolution of worldviews" (Wpływ Kopernika: o ewolucji obrazów świata): panel poświęcony wpływowi rewolucji kopernikańskiej na naukowy i potoczny obraz świata oraz dynamice przekształceń tych obrazów. W tym panelu wezmą udział filozofowie, historycy, antropolodzy, teolodzy oraz literaturoznawcy.

prof. Helge Kragh (Uniwersytet w Aarhus)

prof. Andrzej Jajszczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

prof. Lidia Morawska (Queensland University of Technology)

14.45 - 15.45 Wykład. Prof. Michel De Vroey (Economics School of Louvain)

"The ‘Empirical Turn in Economics’, A Copernican Turn or a Return of the Pendulum?"

16.00 - 17.30 Sesja plenarna: Rewolucja (kopernikańska) w ekonomii

Dyskusję poprowadzi: prof. Andrzej Wojtyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Uczestnicy: