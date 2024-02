Kraków. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego świętuje 60-lecie

Muzeum UJ zalicza się do grupy muzeów uczelnianych. Ich misją jest upowszechnianie wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, popularyzacja dziedzictwa akademickiego oraz udostępnianie zbiorów - zarówno społeczności akademickiej, jak i szerszej publiczności. Powołane w 1947 roku Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednym z najstarszych i największych wśród tego typu jednostek w Polsce.

W programie obchodów jubileuszu znalazły się również wystawy. Jedna z nich, pt. "I na co Paniom to wszystko? O kobietach na Uniwersytecie Jagiellońskim", zaplanowana na jesień, związana będzie z przypadającą również w 2024 roku 130. rocznicą dopuszczenia kobiet do studiowania na najstarszej polskiej uczelni.