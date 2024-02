Zmarł ks. prof. Arkadiusz Baron, były prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

16 lutego zmarł nagle ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, teolog i profesor nauk teologicznych, były prorektor i dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII - poinformował w piątek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron w latach 2010-2014 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w latach 2014-2020 był dziekanem Wydziału Teologicznego tej uczelni. Kierował też Katedrą Patrologii i Historii Dogmatu Wydziału Teologicznego UPJPII. Arkadiusz Baron urodził się w 1960 roku w Żywcu. Po maturze zdanej w tamtejszym liceum wstąpił w 1979 roku do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym. W 1985 roku uzyskał tytuł magistra teologii. Przez rok (1985-1986 r.) pełnił posługę wikariusza w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. Studia licencjackie odbył na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W maju 1987 r. złożył pracę licencjacką pt." Łacińskie komentarze okresu patrystycznego do Listu św. Pawia do Tytusa. Studium porównawcze" pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Edwarda Stańka, którą obronił w czerwcu 1987 roku, składając egzamin licencjacki.

Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Krakowie podjął studia doktoranckie w Instytucie Katolickim w Paryżu w latach 1987-1988. Następnie kontynuował naukę w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie (1988-1993), gdzie uzyskał doktorat z teologii oraz nauk patrystycznych na podstawie pracy "L'inno cristologico Phil. 2, 5-11 nell'esegesi di Mario Vittorino. Studio analitico". Po powrocie do Polski w 1994 roku podjął pracę jako asystent w Katedrze Patrologii na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie. W latach 1996-97 wykładał patrologię w Salvatorian Major Seminary w Morogoro w Tanzanii, afiliowanym do Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie, gdzie wykładał w języku angielskim poza patrologią również metodologię teologiczną oraz uczył greki biblijnej i łaciny. Po powrocie do kraju kontynuował pracę adiunkta na PAT w Krakowie.

W październiku 2006 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie patrologii, następnie uzyskał tytuł profesora. Był kierownikiem Katedry Historii Dogmatu na Wydziale Teologicznym PAT/UPJPII. Od 2009 do 2010 roku był prodziekanem tego wydziału. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UPJPII. W 2014 roku został wybrany dziekanem Wydziału Teologicznego, którą to funkcję sprawował do 2020 roku.

"Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie prowadził do chwili obecnej wykłady z patrologii, metodyki nauk humanistycznych oraz seminarium naukowe z patrologii i historii dogmatu. Był kierownikiem Katedry Patrologii i Historii Dogmatu. Ponadto, wykładał patrologię w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej" - informuje krakowska uczelnia. Zainteresowania i praca naukowa Księdza Profesora obejmowały tematy inkulturacji chrześcijaństwa w starożytności oraz wpływu światopoglądu na rozumienie i wdrażanie w życie wyznawanych prawd i zasad. Arkadiusz Baron był współredaktorem Myśli Teologicznej oraz serii patrystycznej Źródła Myśli Teologicznej. Ponadto tłumaczył teksty soborowe i synodalne oraz komentarze patrystyczne, między innymi do ksiąg biblijnych (Augustyn z Hippony, Jan Chryzostom, Hieronim, Mariusz Wiktoryn, Pelagiusz). "Społeczność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest pogrążona w żałobie. Wspominamy oddanie pracy naukowej Księdza Profesora Arkadiusza Barona, Jego nieoceniony wkład w rozwój naszej uczelni i niezwykle budującą postawę duchownego" - napisała uczelni, informując o śmierci teologa.

