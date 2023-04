Kontrowersje wokół spółki Kraków 5020. Najwyższa Izba Kontroli nie daje jasnej odpowiedzi, czy skontroluje jej działalność Bartosz Dybała

Kontroli w gminnej spółce Kraków 5020, która jest odpowiedzialna za drugą miejską telewizję Hello Kraków News, domagał się radny Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki. Najwyższa Izba Kontroli nie dała jednak jasnej odpowiedzi, czy ją przeprowadzi. Może odbędzie się w przyszłości, ale to nic pewnego. Likwidacji spółki domagają się miejscy aktywiści. Urzędnicy bronią jednak Krakowa 5020 i nie chcą, aby do tego doszło.