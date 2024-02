Konrad Berkowicz kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa. Ma też poparcie Bezpartyjnych Samorządowców

Konrad Berkowicz: „Nie przenoście nam wojny polsko-polskiej do Krakowa”

Prezes Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, Gniewomir Rokosz-Kuczyński wyjaśniał: - Środowisko Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski konsekwentnie buduje swoje struktury, wystawiliśmy już listy w 2018 roku i do Rady Miasta Krakowa i do Sejmiku Małopolskiego. Wtedy nasz wynik wyniósł 3 procent, co odnotowujemy jako nasz znaczący sukces, jako że był to nasz pierwszy start w takiej formule. Działalność kontynuujemy cały czas, wystawiając kandydatów do rad dzielnic i dzisiaj rozpoczynając współpracę z krakowskimi strukturami Konfederacji i panem posłem Berkowiczem, który ma pełne poparcie Bezpartyjnych Samorządowców jako kandydat na prezydenta Krakowa.

Jak tłumaczył Konrad Berkowicz: - Gdy w Warszawie trwa wojna polsko-polska między PiSem i Nową Koalicją my chcemy, by na poziomie samorządowym, gdzie przecież chodzi o codzienne sprawy wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów, trwało porozumienie ponad podziałami. Porozumienie, którego celem będzie dbanie o sprawy naszego pięknego miasta Krakowa. Razem wystawimy wspólną listę do Rady Miasta Krakowa i wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa.