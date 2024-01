Koniec taryfy ulgowej na autostradzie A4 Kraków - Katowice. Kierowcy korzystający z aplikacji zapłacą więcej

Opłaty dla samochodów osobowych na autostradzie A4 Kraków - Katowice

Kierowcy poruszający się samochodami osobowymi autostradą A4 Kraków - Katowice płacą na każdej bramce 15 zł, co oznacza, że pokonanie całego ok. 50-kilometrowego odcinka autostrady kosztuje 30 zł. Część kierowców korzysta z płatności automatycznych, np. z aplikacji bankowych lub innych, jak Autopay czy SkyCash, w których należy podać numer rejestracyjny swojego samochodu i kartę płatniczą przeznaczoną do opłacenia przejazdu. W ten sposób kierowcy mogli do tej pory zaoszczędzić, płacąc na każdej bramce 13 zł, a przejazd całym odcinkiem z Krakowa do Katowic kosztował 26 zł.