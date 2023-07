Koniec hulajnogowej samowolki w Krakowie. Będą duże zmiany

Miasto rozpoczęło procedurę podpisywania umowy z operatorami hulajnóg elektrycznych, która ma uporządkować prowadzenie tych usług w mieście.

– Nowe zasady mają zakończyć uciążliwe i często zgłaszane przez mieszkańców problemy z porzuconymi i niewłaściwie zaparkowanymi hulajnogami. Pojazdy te niejednokrotnie stwarzają niebezpieczeństwo dla innych użytkowników dróg czy chodników, albo wręcz uniemożliwiają przejście czy przejazd – zaznacza Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Chęć podpisania umowy z miastem wyraziły na piśmie cztery podmioty – Bolt, Lime, Tier i Traficar. Są to firmy o zasięgu międzynarodowym, więc dokumenty będą podpisywane elektronicznie.

Formalnie będzie to podpisanie umowy dzierżawy przestrzeni pod punkty mobilności – czyli jedyne miejsca w centrum, gdzie będzie można legalnie oddać wypożyczoną hulajnogę. Chodzi o 163 punkty, zlokalizowane wewnątrz drugiej obwodnicy (częściowo nowoutworzone, wcześniej było ich tylko 100). Operatorzy będą więc płacili za to, że będą mieli wyznaczone konkretne miejsca do pozostawiania swoich pojazdów przez użytkowników.