Koniec betonowania dna tunelu w Zielonkach - zakończenie ważnego etapu budowy północnej obwodnicy Krakowa. Dane robią wrażenie

Tunel w Zielonkach. Liczby robią wrażenie

- Ściany szczelinowe mają łączną powierzchnię 37 tysięcy m2. Dla porównania, tyle powierzchni zajmuje 230 boisk do siatkówki. Do budowy tej części wykorzystaliśmy 3,2 tysiąca ton stali i 34,2 tysięcy m3 betonu - mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.

Tunel pod Zielonkami to imponująca konstrukcja o długości 653 m, szerokości 37 m i wysokości 6 m. Każda z dwóch nitek tunelu mieści w sobie trzy pasy ruchu i pas awaryjny. Aby go zbudować, wywieziono 200 tysięcy m3 ziemi, w jego miejsce wbudowano prawie 95 tysięcy m3 betonu i niemal 15 tysięcy ton stali.

Metoda podstropowa

- Przed rozpoczęciem budowy tunelu zaczęliśmy prace związane z przełożeniem mediów i sieci na tym terenie. Są tam m.in. linie energetyczne (w tym wysokie napięcie 110 kV), gaz, woda, kanalizacja i sieci teletechniczne. Samą budowę rozpoczęliśmy latem 2021 roku. Co miesiąc obiekt wydłużał się średnio o ok. 25 m. Stopniowo wybieraliśmy ziemię spod kolejnych segmentów stropu i betonowaliśmy etapami dno tunelu. Po zakończeniu betonowania tunelu pozostaje nam do zrobienia konstrukcja jezdni, montaż instalacji i wyposażenia oraz prace wykończeniowe. Jezdnia, tak jak w tunelu w Dziekanowicach, będzie betonowa - dodaje Kacper Michna.