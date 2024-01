Konie bez jedzenia i picia zaczęły zjadać... ściany stajni. Interwencja KTOZ

"Pomimo, że nasi pracownicy byli na miejscu wczoraj do późnych godzin nocnych, próbując wywalczyć odbiór zwierząt, oraz w dniu dzisiejszym od rana, wiemy już, że 4 konie w najgorszym stanie zostały wywiezione. Bardzo martwimy się o ich los . Apelujemy o czujność - prosimy o informację, jeśli uslyszycie o 2 siwych koniach (w tym klaczy ze źrebięciem) oraz o jednym gniadym."

"Nasza frustracja i rozczarowanie są ogromne!!! Złożyliśmy już zawiadomienie w celu pociągnięcia właściciela zwierząt do odpowiedzialności"

"Jesteśmy od rana na miejscu wraz z Przystań Ocalenie Kpdz i mediami. Działamy."

" Z racji tego, że właściciel nie chciał przekazać nam zwierząt pod opiekę dobrowolnie, inspektorki poprosiły o pomoc odpowiednie służby. Niestety otrzymaliśmy odmowę wsparcia naszych działań i inspektorki zostały zmuszone do zakończenia interwencji w dniu dzisiejszym. . Jesteśmy źli, rozczarowani i zrezygnowani. Będziemy informować o dalszym rozwoju sprawy.

Od rana nasze inspektorki walczą o odbiór interwencyjny koni. Wezwany przez nas lekarz weterynarii zadecydował o natychmiastowym odbiorze czterech z nich. Zostaną one zabezpieczone na koszt KTOZ. Poinformujemy Was o ostatecznym zakończeniu interwencji"