Komunie Święte i bierzmowanie w zawieszeniu przez koronawirusa. Krakowska kuria wydała komunikat. Czy odbędą się w terminie?

Komunie Święte a koronawirus. Czy się odbędą w terminie?

W całej Archidiecezji Krakowskiej jest ponad 450 parafii, a Pierwsze Komunie co roku odbywają się od marca do początku czerwca - a tradycyjnie, z racji sprzyjającej pogody, najwięcej jest ich w maju. Tysiące dzieci w diecezji ma w tym roku przystąpić do I Komunii Świętej. Gdy zagrożenie koronawirusem wywraca nasze życie do góry nogami, rodzice tych dzieci są w poważnej rozterce, pytali, co z terminami.

"W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe" - przekazuje teraz w opublikowanym komunikacie ks. dr Andrzej Kielian, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.