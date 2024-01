Kolejowy rekord w Małopolsce. Z przewozów skorzystało ponad 20 milionów pasażerów

- W 2023 roku z oferty kolejowej w Małopolsce skorzystało ponad 20 milionów osób. To jest rekord i wielki sukces. Za to przede wszystkim należy podziękować pasażerom, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu - mówi wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.

W ramach małopolskiej oferty kolejowej każdego dnia uruchamiane są 437 pociągi: 211 należące do Polregio, 192 Kolei Małopolskich i 34 Kolei Śląskich. W ubiegłym roku przewoźnicy funkcjonujący w Małopolsce przewieźli 20,15 mln pasażerów, to o niemal 4 miliony więcej niż w 2022 r.. Dla porównania w 2010 r. przewieziono ponad 12 mln pasażerów, w 2015 r. - ponad 7 mln, w 2018 r. - 12,32 mln, w 2019 - 11,95 mln. W okresie pandemii ta liczba zmalała: 2020 - 7,82 mln, 2021 - 8,78 mln. W 2022 r. nastąpił wzrost do 16,4 mln przewiezionych pasażerów.