Kobieta, która zatruła się mięsem zakupionym na targowisku w Nowej Dębie, przebywa w krakowskim szpitalu

Przypominamy, że w sobotę, 17 lutego w Nowej Dębie (red. Podkarpacie) dwie osoby zatruły się galaretką mięsną sprzedawaną na jednym z targowisk. Niestety, mężczyzna po zjedzeniu wyrobu mięsnego zmarł. Dwie kobiety, które również zatruły się zjedzonym mięsem, trafiły do szpitali. Jedna z nich do Szpitala w Nowej Dębie, druga została przetransportowana na Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Kobieta, która była hospitalizowana w szpitalu na Podkarpaciu, została już wypisana do domu.

Z kolei w poniedziałek, 19 lutego, Szpital im. Rydygiera w Krakowie poinformował, że stan 66-letniej pacjentki z Podkarpacia jest stabilny, nie ma zagrożenia jej życia. Kobieta za 2 dni powinna zostać wypisana do domu.

Sprawą małżeństwa z powiatu mieleckiego handlującego swojskimi wyrobami mięsnymi, które spowodowały śmierć mężczyzny, zajmuje się prokuratura. Przesłuchanie zatrzymanego małżeństwa zaplanowano na poniedziałkowe popołudnie 19 lutego.