Kobieta, która pracy się nie boi. Pani Jola od ponad 30 lat prowadzi w Krakowie osiedlowy sklep budowlany. Bez dnia urlopu i chorobowego! Marcin Banasik

Pani Jola w sklepie spędziła niemal całe swoje życie Marcin Banasik

- Początkowo mężczyźni mieli problem z tym, że w sprawie remontów doradza im kobieta. Najgorzej było, jak nie mieli w czymś racji i ja musiałam im to uświadomić. Oj, bywało ciężko. Dzisiaj jest już inaczej, klienci przyzwyczaili się, że u Jolki dostaną to czego szukają do remontu plus dobrą poradę - mówi pani Jola, ktora od ponad 30 lat prowadzi mały sklep budowlany na Wzgórzach Krzesławickich.