Klub na Poczcie Głównej już działa. W ten weekend z pomocą dla Ukrainy

Na początek klub włączył się w pomoc dla Ukrainy.12 i 13 marca to weekend otwarcia, z hitami retro. Ale też na miejscu można kupić pocztówkę z zabytkowym gmachem krakowskiej Poczty Głównej jako cegiełkę, napisać kilka słów i wysłać tę kartkę do bliskich. Cały zebrany dochód z kartek zostanie przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej jako wsparcie dla Ukrainy. Cena za kartkę ze znaczkiem to 30 zł. - Oczywiście do puszki możecie wrzucić dowolną kwotę - zachęcają organizatorzy zbiórki.