Kings of Leon na jedynym koncercie w Polsce - 17 lipca w krakowskiej Tauron Arenie

Uznawany przez ostatnie 20 lat za jeden z najważniejszych zespołów alternatywnego rocka, Kings of Leon właśnie wydali nowy utwór „Mustang”, pochodzący ze swego nadchodzącego, dziewiątego albumu studyjnego „Can We Please Have Fun”, który ukaże się 10 maja. Bogata historia tras koncertowych zespołu obejmuje występy w roli headlinera na największych i najbardziej prestiżowych festiwalach na świecie, takich jak Coachella, Glastonbury, Roskilde i Lollapalooza w Berlinie, Sao Paulo, Chicago i Santiago.

Od debiutu w 2003 roku Caleb (gitara/wokal), Nathan (perkusja), Jared (bas) i Matthew Followill (gitara) wydali osiem albumów: “Youth & Young Manhood” (2003), “Aha Shake Heartbreak” (2003), “Because of the Times” (2007), “Only by the Night” (2008), “Come Around Sundown” (2010), “Mechanical Bull” (2013), “WALLS” (2016), “When You See Yourself” (2021). Wszystkie te wydawnictwa sprzedały się w ponad 20 milionach egzemplarzy, a single znalazły nabywców wśród 40-milionowej rzeszy fanów na całym świecie.