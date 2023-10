Kierunki medyczne w Małopolsce wyrastają jak grzyby po deszczu. Sprawa budzi kontrowersje. Czy tak da się wykształcić dobrych lekarzy?

Drastyczny brak lekarzy

Choć o drastycznym braku lekarzy wiadomo od dawna, to jego dramatyczne skutki w całej pełni odczuliśmy podczas pandemii koronawirusa. To sprawiło, że ich kształcenie resort zdrowia zaczął uruchamiać również w uczelniach niemedycznych małych miast. W konsekwencji dziś odbywa się ono już w 43 ośrodkach, podczas gdy jeszcze do niedawna było ich 26, a przed 2015 rokiem 16.

Najlepsi z najlepszych

Na razie na zajęcia z anatomii studenci będą dojeżdżać do...Radomia. Natomiast już dziś mogą oni korzystać z wirtualnego centrum anatomii firmy Intercard w Nowym Sączu, akredytowanej do prowadzenia staży kierunkowych dla lekarzy. Uczelnia za wielki sukces uważa pozyskanie prof. Jerzego Sadowskiego, światowej sławy kardiochirurga z Krakowa, który niedawno zgodził się dojeżdżać do nowosądeckiej ANS na seminaria.

- Od tej decyzji odwołaliśmy się do resortu zdrowia, który się z nami zgodził i medycynę uruchomiliśmy. Braki, wskazane przez PKA uzupełniamy. Osoby nauczające podnoszą swoje kwalifikacje, a własne prosektorium będziemy mieli najprawdopodobniej do 2025 roku – podkreśla.

Na zajęcia z anatomii mają dojeżdżać do Krakowa

„Nie od razu Kraków zbudowano”

Znaczący wzrost wynagrodzeń lekarzy

Dyrektor podkreśla z naciskiem, że choć w ostatnich latach do systemu wpływa znacznie więcej pieniędzy, to bynajmniej nie poprawiło to sytuacji pacjenta. Powód? Znaczący wzrost wynagrodzeń lekarzy. Np. w szpitalu specjalista na kontrakcie otrzymuje nie mniej niż 200 zł za godzinę, co daje ok. 40 tys. zł miesięcznie.