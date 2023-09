Kiermasz Pogranicza Kultur. Prawdziwa sztuka ludowa na Małym Rynku w Krakowie

Czym jest Kiermasz Pogranicza Kultur?

To wydarzenia kulturalno-targowe, które ma na celu promowanie zrozumienia, akceptacji i współpracy między różnymi grupami kulturowymi. Główną ideą tego kiermaszu jest stworzenie przestrzeni, w której różne kultury mogą się spotykać, dzielić się swoją sztuką, tradycjami i smakami oraz budować mosty między różnymi społecznościami. Nie zamykamy się tylko na to, co nam najbliższe, dostrzegamy piękno i wartości kultury oraz tradycji, które istnieją wokół nas, chcemy pokazywać również kulturę pogranicza i państw sąsiadujących z naszym województwem, a także szerzej: państw sąsiadujących z Polską.

Skąd idea, by tu na krakowskim Małym Rynku skupić twórców nie tylko lokalnych, ale też z odległych zakątków Polski?

Kraków to miasto o bogatej historii kulturowej, które przez wieki przyciągało artystów i twórców. Jest to miejsce, gdzie różne kultury spotykały się i przenikały, co czyni je inspirującym środowiskiem dla rzemieślników i rękodzielników. To zjawisko wyraża się w ogromnym zróżnicowaniu rękodzieła oraz rzemiosła artystyczne, a także w programach kulturalno- edukacyjnych, tak jak ma to miejsce właśnie na Kiermaszu Pogranicza Kultur. Podczas tego wydarzenia podkreślamy różnice i kontrasty między kulturą polską, a kulturami naszych sąsiadów, jednocześnie poszukując wspólnych punktów i odniesień do naszego dziedzictwa. Nasz kiermasz jest organizowany jesienią na Małym Runku już od 19 lat, przyciąga turystów odwiedzających nasze miasto poza sezonem wakacyjnym, a zwłaszcza mieszkańców Krakowa i okolic. Pozwala na prezentację prac lokalnych twórców, stanowiąc okazję do wymiany doświadczeń kulturowych i artystycznych.