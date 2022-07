Każde koszenie uszkadza rośliny. Nie ma potrzeby, by odpalać kosiarki co weekend - mówi prof. Wojciech Szewczyk

Od wiosny do jesieni trwa sezon na koszenie traw. Komu dźwięk kosiarki nie zakłócił snu lub odpoczynku, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jakie jest pana zdanie: kosić czy nie?

Jestem działkowcem. I nawet jeśli na działce obok trawę kosi mój „rodzony szwagier”, jest to irytujące. Nie ma potrzeby, by odpalać kosiarki w każdy weekend. Można przytoczyć wiele argumentów przeciwko zbyt częstemu koszeniu trawników. Oczywiście tereny zielone mają różny charakter, na przykład boiska sportowe czy place zabaw powinny być należycie utrzymane. Niemniej większości trawników nie musimy kosić aż tak nisko, często i systematycznie.

Zatem ile razy w roku należałoby kosić i w jakim terminie?

Każde koszenie uszkadza rośliny. Dążą one wówczas do regeneracji i odbudowy systemu korzeniowego i aparatu liściowego, a do tego potrzebują większej ilości wody. Częste koszenie powoduje także większe zużycie składników pokarmowych występujących w glebie. Kluczowe jest pierwsze wiosenne koszenie, które zwykle odbywa się na przełomie kwietnia i maja, w okresie najbardziej dynamicznego wzrostu i rozwoju roślin. I ledwo trawa odrośnie od ziemi, rzucamy się z kosiarkami na trawniki. Tymczasem chodzi o to, aby pozwolić roślinom na ich naturalny rytm rozwojowy, aby mogły odrosnąć i wzmocnić system korzeniowy. Wówczas są bardziej odporne na letnią suszę. Brązowe, wyschnięte trawniki latem to efekt wczesnego wiosennego koszenia. Niskie koszenie powoduje ponadto zahamowanie (na kilka dni) rozwoju sytemu korzeniowego, a kiedy nie ma aparatu asymilacyjnego, system korzeniowy nie ma z czego się odbudować. W ten sposób kosząc kilkukrotnie w tym najlepszym dla traw okresie, skutecznie je osłabiamy, dlatego latem nie radzą sobie z wysokimi temperaturami. Koszenie trawników w maju, mówię o zieleni publicznej, jest zbędne. Dopiero, gdy kończy się okres intensywnego rozwoju, kiedy rośliny przechodzą w fazę generatywną, kiedy zaczyna się pylenie traw, wtedy należy kosić, a nie wtedy, kiedy rośliny znajdują się w fazie wegetatywnej. Faza wegetatywna nie jest niebezpieczna dla alergików.