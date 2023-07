Sianokosy w sercu Krakowa. Niebawem na Błoniach zagości wiejski klimat

Okazuje się, że aktualna pogoda, czyli słoneczne i upalne dni to najlepszy czas na takie prace, a dobrze wysuszona trawa może zostać wykorzystana na cele rolnicze. Skoszenie wysokiej trawy w tym momencie zagwarantuje odpowiednią jakość pokosu, który zostanie zebrany przez wykonującego sianokosy rolnika.

Po wykonanych pracach przy tak wysokiej trawie chwilowo pojawi się rżysko, a trawa nie będzie soczyście zielona. Po późniejszym wystąpieniu opadów Błonia będą mogły jednak zazielenić się na nowo.

Jak informują urzędnicy - Błonia są jedną z największych w Europie łąk znajdujących się w centrum miasta, a w 2000 roku zostały wpisane do rejestru zabytków. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dbanie o teren i zachowanie go właśnie w formie łąki. W ostatnich latach koszenie odbywa się tu tylko dwa razy w sezonie, co wynika z nowych standardów utrzymania zieleni – Rzadsze koszenie traw dla klimatu.