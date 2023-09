Dziki w Krakowie. Mieszkańcy się boją, służby miejskie są bezradne. Konieczna zmiana przepisów i obwodów łowieckich w mieście? Aleksandra Łabędź

Mieszkańcy, radni, miejskie służby i wiele innych instytucji dwoi i się i troi, by znaleźć rozwiązanie problemu dużej liczby dzików żyjących w Krakowie. Na jednych ulicach miasta, jak np. na ul. Pustynnej czy też Korzeniowskiego, widok dzików to norma. Są również obszary miasta, gdzie widok dzików zadziwia. Nie zmienia to jednak faktu, że mieszkańcy, chociaż przyzwyczajeni do dzikich zwierząt, boją się o swoje bezpieczeństwo. Tymczasem prezydent Jacek Majchrowski informuje:- Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim zgłaszają konieczność zmiany przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Ponadto dodaje, że Urząd Marszałkowski WM został poinformowany o złym podziale Miasta na obwody łowieckie.