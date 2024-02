Katarzyna Groniec wykona piosenki z nowej płyty "Konstelacje" w poniedziałek 5 lutego w Teatrze im. J. Słowackiego

Album „Konstelacje” to niezwykła układanka emocji i refleksji. Katarzyna Groniec zabiera nas w podróż przez muzyczną przestrzeń, w której każdy utwór to inna łamigłówka, inna układanka uczuć. To opowieść o ludziach i kondycji dzisiejszego świata, historie o kobietach i miłości. To dzieło zbudowane na szacunku do słowa i wielkiej wrażliwości muzycznej.

- Płyta zaczyna się recytowanym czterowierszem inspirowanym „Księgą Koheleta”, którą przeczytałam w według mnie najładniejszym tłumaczeniu pochodzącym z „Biblii Ekumenicznej”. I tam jest: „Ulotne, ulotne, ach jakże wszystko ulotne” Cóż, jesteśmy na tym świecie tylko przez okamgnienie. Przez wieki nas nie było i za chwilę kolejne wieki nas nie będzie. Mnie to uspokaja. To chyba się nazywa dojrzałość - mówi nam wokalistka.