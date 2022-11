Karoliny Gawlik podróż do źródła. "Zapomnieliśmy o polskich miejscach mocy"

Czasami jedzie się bardzo daleko, by zrozumieć, że to, czego się szukało, jest bardzo blisko; na łące, nad rzeką koło domu, w koronach drzew. Ale ta droga jest konieczna, by zrozumieć tę lekcję. Dlatego Indie, potem Meksyk, musiały znaleźć się na osobistej mapie Karoliny, by później wydarzać się mogły inne opowieści, by zbierać się mogły kręgi, by mogła wybrzmieć pieśń o ziemi. I Indie musiały być też po to, by przypomnieć, jak ważne jest wracanie do serca. Gdzie indziej nie byłoby to możliwe. Tak działa geografia myślenia.