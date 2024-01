Kamera na mnie i moich bliskich. Krakowski Festiwal Filmowy ogłasza pierwsze tytuły tegorocznej edycji

Trzy tytuły, które zdążyły zachwycić publiczność i jury najważniejszych festiwali filmowych. Dający nadzieję dokument ‘“Życie jest piękne”/“Life is Beautiful” Mohameda Jabaly opuścił festiwal IDFA z nagrodą dla reżysera, wstrząsający film “1498” autorstwa Shoghakat Vardanyan wyjechał z Amsterdamu z główną nagrodą. Z kolei bardzo intymna “Monogamia” Ohada Milsteina oczarowała krytyków na festiwalu w Locarno. Zupełnie różne historie, wszystkie łączy osobista perspektywa, z obiektywem skierowanym na siebie i najbliższe otoczenie.

Telefon na IDFA

Amsterdamskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych IDFA nie trzeba przedstawiać miłośnikom gatunku i pasjonatom kina. Tym razem do Krakowa zostały zaproszone aż dwa tamtejsze zwycięskie dokumenty. Zarówno “Życie jest piękne”, jak i “1498” zostaną w Polsce pokazane premierowo.

Młody palestyński reżyser Mohamed Jably zostaje zaproszony do Norwegii na festiwal filmowy. Z zaplanowanego miesięcznego pobytu w Tromsø robi się siedem lat niespodziewanej emigracji. Odizolowany od swoich bliskich żyjących w odciętej od świata Gazie, próbuje odnaleźć się w nowej, zbiurokratyzowanej rzeczywistości mroźnego, europejskiego kraju. Z pomocą przychodzą nowo poznani przyjaciele, środowisko filmowe, lokalna społeczność oraz kamera i telefon, którymi młody reżyser dokumentuje swoje potyczki z norweskim systemem, a także łączy się z rodziną.

Karabach. Rodzina próbuje dociec tego co się stało, odwiedzają wojskowych i tereny, które mogłyby naprowadzić na jakiś ślad. Nadzieja miesza się ze zwątpieniem, oczekiwanie na powrót zaginionego z próbą pogodzenia z jego odejściem. Shoghakat Vardanyan przez dwa lata portretuje siebie i bliskich w bardzo intymnych sytuacjach, gdy zasypiają, modlą się czy wzruszają, robi to aż do porażającego i przejmująco wyciszonego finału.