Już w najbliższą niedzielę, 26 maja, odbędą się w Krakowie Targi Jedwab - wydarzenie dla wszystkich miłośników mody vintage i rękodzieła! Magda Habel

ANDRZEJ BANAS

To już dwunasta edycja tego cieszącego się ogromną popularnością wydarzenia, które odbędzie się w samym sercu Krakowa, na Rynku Głównym 34 (Rynek Przestrzeń, Jazz Like That).