Już w maju pierwsze spotkania wokół Festiwalu Conrada

Choć, tradycyjnie, Festiwal Conrada zgromadzi w Krakowie literatów i miłośników książek dopiero w ostatnim tygodniu października, już dziś znane są pierwsze nazwiska gości, a już w maju rozpocznie się całoroczny cykl rozmów pod hasłem „Natura przyszłości”.

- Festiwal wraca po dwuletniej pandemicznej przerwie wraca do wiernej publiczności, która charakteryzuje się niezwykłą wrażliwością - mówiła Magdalena Doksa-Tverberg, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. - Festiwal to seria różnych spotkań, które od 26 maja będą przybierać formę spotkań cyklicznych. Będą to rozmowy o rzeczach ważnych, o ważnej literaturze, objaśniające świat, rozmowy, których dziś szczególnie bardzo potrzebujemy. Również na festiwalu chcemy budować przestrzeń dialogu.