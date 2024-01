Judas Priest, 30 Seconds To Mars, Andrea Bocelli. Wielkie gwiazdy rocka i popu wystąpią w tym roku w Krakowie

Jak na razie wszystko wskazuje, że nowy rok będzie pod względem koncertowym należeć w Krakowie do gwiazd najcięższych odmian rocka. Pojawi się wśród nich amerykańska grupa Tool, na występy której bilety rozchodzą się błyskawicznie, choć należą do najdroższych.

Dlaczego pory roku wpływają na nasz nastrój?

Wszystkie odmiany ciężkiego rocka

Najbliżej mamy do koncertu grupy Judas Priest – brytyjska formacja zawita do Tauron Areny już 30 marca. To wielce zasłużony zespół dla rozwoju ciężkiego rocka. Jego album „British Steel” z 1980 roku zdefiniował gatunek zwany dziś heavy metalem. Znakiem rozpoznawczym grupy są dwie gitary prowadzące oraz charakterystyczny wokal Roba Halforda. Podczas koncertów frontman Judas Priest ma zwyczaj wjeżdżania na scenę motocyklem Harleya. W tym roku zespół celebruje półwiecze swej działalności. Na krakowskim koncercie wsparcie zapewnią mu dwie inne brytyjskie formacje zasłużone dla ciężkiego rocka – Saxon i Uriah Heep. 11 czerwca zagra w Krakowie po raz czwarty w swej historii amerykańska grupa Tool. To niezwykły zespól, otoczony wręcz prawdziwym kultem przez swych fanów. Wykonuje progresywny metal – ciężką i mroczną muzykę o bogatych aranżacjach, w przygotowaniu których muzycy posiłkują się okultystycznymi praktykami. Efekt jest imponujący: choć Tool istnieje od 1990 roku, nagrał tylko pięć albumów, z których każdy okazał się bestsellerem. Kolejne trasy koncertowe Amerykanów wyprzedają się na pniu, mimo że za wstęp na ich show trzeba słono zapłacić. Bilety na najlepsze miejsca siedzące na krakowskim koncercie kosztują aż 1.605 zł.

21 października dotrą do Tauron Areny trzy zespoły specjalizujące się w power metalu. To szybka i melodyjna odmiana gatunku zainicjowanego przez Iron Maiden, w tekstach sławiąca historycznych bohaterów lub odwołująca się do pogańskich mitologii. Główną gwiazdą koncertu tego wieczoru będzie niemiecka formacja Powerwolf, a towarzyszyć jej będą Hammerfall ze Szwecji i Wind Rose z Włoch.

Z Hollywood do Krakowa

Tauron Arena będzie również miejscem koncertów gwiazd preferujących nieco lżejszą muzykę. 9 maja wystąpi tam amerykańska grupa dowodzona przez Jareda Leto. To porywający tłumy fanek wokalista rockowy, ale też hollywoodzki gwiazdor. Ma on na swym koncie udane występy w takich filmach, jak „Blade Runner 2049”, „Legion samobójców” czy „Morbius”. Jest także laureatem Oscara za drugoplanową rolę w dramacie „Witaj w klubie”. Wraz z bratem Shannonem prowadzi formację 30 Seconds Of Mars, która wykonuje nowoczesny rock o alternatywnym sznycie. Zespół ma wierne tłumy fanek, które zamieniają każdy jego koncert w wypełnioną histerycznym piskiem celebrację talentu (i urody) jego wokalisty.

Nieco starsze wielbicielki ma Lenny Kravitz – wszak jest obecny na muzycznej scenie od ponad 30 lat. Ostatnio przeżywa wyjątkowo dobrą passę – i potwierdzi to zapewne jego koncert w krakowskiej Tauron Arenie w dniu 21 lipca. Wszyscy krakowianie pamiętają na pewno darmowe show Kravitza w zakolu Wisły podczas Wianków w 2009 roku, za które urząd miasta zapłacił fortunę. Teraz na występ piosenkarza trzeba będzie kupić bilet – najtańsze wejściówki stojące na płytę kosztują tylko 345 zł. Jonas Brothers to pop-rockowa formacja, która największe sukcesy święciła na początku XXI wieku. Tworzący ją wtedy trzej bracia Kevin, Joe i Nick byli nastolatkami i wykonywane przez nich chwytliwe piosenki podobały się ich rówieśnikom na całym świecie. Kiedy piękni chłopcy dorośli, ich popularność malała z płyty na płytę i w końcu zespół się rozpadł. Na fali nostalgii za muzyką milenialsów powrócił jednak w 2019 roku. I okazało się, że dawne fanki chętnie oglądają swych dawnych idoli na żywo. Tak będzie zapewne 30 maja w krakowskiej Tauron Arenie.

Bardziej nobliwa widownia zasiądzie na pewno w tejże hali 16 listopada. Posłuchamy wtedy operowych i popowych klasyków w wykonaniu Andrei Bocelliego. Bilety nie są jakoś wyjątkowo drogie – od 304 zł do 845 zł. Jeszcze taniej posłuchamy syna słynnego tenora. Matteo Bocelli zaśpiewa 22 czerwca w ICE Kraków, a na ten występ wystarczy wysupłać 250 zł.

Przeboje sprzed dekad

To piękne audytorium pod Wawelem 8 lutego wypełni się przebojami brytyjskiej grupy Orchestral Manoeuvres In The Dark. To autentyczni klasycy synth-popu – muzycznego nurtu, który narodził się w Anglii pod koniec lat 70. pod wpływem dokonań grupy Kraftwerk. Tworzący go wykonawcy łączyli przebojowe melodie z elektronicznym brzmieniem, melancholijny nastrój z tanecznym pulsem. Takie były pierwsze hity duetu Andy McCluskey-Paul Humphreys: „Electricity”, „Enola Gay”, „Maid Of Orleans” czy „Joan Of Arc”. Pochodzący z Liverpoolu muzycy działają do dziś i mimo, że sprzedali ponad 25 milionów płyt na całym świecie, ciągle nagrywają nowe albumy. Ten najnowszy nosi tytuł „Bauhaus Staircase” i jest bardzo udany. W ramach promującej go trasy koncertowej OMD odwiedzi Kraków po raz drugi w swej biografii.

W Centrum Kongresowym ICE wystąpią również dwie gwiazdy pop-rocka z lat 70. Chris Norman był kiedyś frontmanem zespołu Smokie, który wylansował takie hity, jak „Living Next Door To Alice” czy „I’ll Meet You At Midnight”. Potem rozpoczął karierę solową, która mierzona była kolejnymi hitami – „Stumblin’ In” (z Suzi Quatro) czy „Midnight Lady”. Będzie można je wszystkie przypomnieć sobie 1 lutego w ICE Kraków. Zaledwie dzień później zobaczymy na żywo w tej samej sali Bonnie Tyler. Chyba wszyscy znamy jej charakterystyczny lekko zachrypły głos – bo wyśpiewała nim takie przeboje, jak „It’s A Heartache”, „Total Eclipse Of The Heart” czy „Holding Out For The Hero”. Mimo upływu lat, ciągle można je usłyszeć na antenach niejednej rozgłośni radiowej. W oryginalnym wykonaniu zabrzmią one 2 lutego w ICE Kraków.

Smooth jazz ma już za sobą najlepsze lata – mimo to, chętnych do słuchania matowych głosów i łagodnych brzmień nigdy nie brakuje. Na pewno pojawią się oni tłumnie na dwóch koncertach w ICE Kraków w tym roku – Chrisa Bottiego w dniu 7 maja oraz Diany Krall w dniu 30 czerwca. Wbrew pozorom bilety nie są drogie: na pierwszy z występów od 249 zł, a na drugi – od 349 zł.

