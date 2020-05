Joanna Kulig mówi i śpiewa w serialu "The Eddy" w trzech językach. Już od piątku

"The Eddy" z udziałem Joanny Kulig to pierwszy wysokonakładowy serial zagraniczny z polską aktorką w jednej z głównych ról

8 maja swoją premierę w serwisie filmowym Netflix będzie miał serial „The Eddy”, w który główną rolę zagrała Joanna Kulig. Gwiazda z Małopolski zagrała w cyklu na początku minionego roku tuż po urodzeniu swego syna Jasia.

Akcja „The Eddy” rozgrywa się współcześnie w Paryżu. Tytuł serialu pochodzi od nazwy nocnego klubu, w którym gra się muzykę jazzową. Głównym bohaterem opowieści jest Elliot Udo, niegdyś ceniony nowojorski pianista, który obecnie kieruje podupadającym klubem. Jego gwiazdą jest pochodząca z Polski piosenkarka Maja. Elliot tworzy z nią burzliwy związek, który zakłóca dodatkowo przyjazd do Paryża dawno niewidzianej przez menedżera nastoletniej córki – Julie. Propozycja zagrania Mai trafiła do Joanny Kulig w czasie kampanii oscarowej do „Zimnej wojny”. Tuż przed galą rozdania nagród amerykańskiej akademii filmowej zadzwoniła do niej jej agentka z propozycją spotkania z Damienem Chazellem. Twórca słynnego musicalu „La La Land” obejrzał „Zimną wojnę” i zachwycił się polską aktorką. Joanna Kulig spotkała się z nim w Santa Monica – i ponieważ rozmowa wypadła obiecująco, została zaproszona na casting. Wcześniej porozmawiał z nią także kompozytor piosenek do serialu – Glen Ballard, znany ze współpracy z Quincy Jonesem.

- To był ciekawy proces, ponieważ na samym początku moja postać nazywała się Kelly i była napisana dla amerykańskiej aktorki. Twórcy zmienili jednak zdanie po zobaczeniu „Zimnej wojny". Pomyśleli o mnie i od tego momentu wszystko działo się bardzo szybko. Dołączyłam do tego projektu na ostatnią chwilę. Glen Ballard powtarzał mi: „Joanna, tylko ty potrafisz to zrobić. Masz coś w swoim głosie, co wydaje się właściwe w jazzie i moich piosenkach” – opowiada Joanna Kulig w Wirtualnej Polsce.

W międzyczasie polska gwiazda urodziła podczas swego pobytu w USA synka Jasia. Nie chcąc się z nim rozstawać, poleciała na plan w Paryżu z maluchem przy boku. Nie była to oczywiście komfortowa sytuacja, tym bardziej, że aktorka musiała w serialu mówić i śpiewać w trzech językach – po angielsku, po francusku i po polsku. Ekipa pracowała więc zarówno nad scenami aktorskimi, jak również śpiewanymi. Joanna Kulig miała do zaśpiewania aż czternaście piosenek. Prace na planie koordynował nie tylko Damien Chazelle, ale również trzech innych reżyserów – bo taka jest serialowa praktyka.

- Kiedy dopadł mnie największy kryzys, zadzwoniłam do mojej nauczycielki aktorstwa, która przez 40 lat pracowała w teatrze jako sufler, i poprosiłam ją, żeby przyleciała do mnie do Paryża. Pomogła mi zapamiętać wszystkie kwestie po angielsku i francusku, choć pracowałyśmy nad tym po polsku. Mieszkała ze mną, więc ćwiczyłyśmy nawet, kiedy karmiłam piersią czy byłam z Jankiem w parku. To było dla mnie bardzo ważne, żebym w moim ojczystym języku zrozumiała, kim jest Maja – mówi Joanna Kulig.

„The Eddy” składa się ośmiu odcinków, z których każdy jest poświęcony jednej z jego głównych postaci. Polską aktorkę będziemy mogli podziwiać w pełnej krasie w piątym epizodzie. Premiera serialu miała miejsce w lutym tego roku na festiwalu filmowym w Berlinie – i spotkała się z pozytywnym przyjęciem widzów i mediów. Obok polskiej aktorki w „The Eddy” pojawiają się: Melissa George, Adil Dehbi, Benjamin Biolay, Tchéky Karyo oraz francuski raper Sopico. Na potrzeby serialu Glen Ballard stworzył zespół, w skład którego wchodzą prawdziwi muzycy: Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil i Damian Nueva Cortes. Kilka dni temu w serwisie internetowym YouTube pojawiły się dwa teledyski promujące serial, w których Joanna Kulig śpiewa piosenkę „Kiss Me In The Morning” – jeden oficjalny, a drugi „domowy”, zrealizowany w warunkach kwarantanny.