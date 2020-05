Jerzy Friediger: Mętlik, czyli dostajemy sprzeczne informacje. Zapiski z pierwszej linii frontu, cz. VIII

Piątek, 8 maja

Wschód słońca: 5.06

Nie umiera się tylko od COVID-u. Dlatego u nas poradnie działają piąty dzień, zaczęliśmy także przyjmować ludzi do zabiegów. To przecież oczywiste, że muszą być leczeni. Nie tylko ostre przypadki. Szpital działa dziś na pół gwizdka, to dobrze, bo jeszcze dwa dwa tygodnie temu funkcjonował na ćwierć. Ale przy zachowaniu wszystkich barier, śluz i tak uważam, że jesteśmy w dobrym miejscu.

Bilans : Zarażonych: Polska: 15 366, 776 ofiar śmiertelnych

Sobota , 9 maja

Wschód słońca: 5.04

Niedziela, 10 maja

Wschód słońca: 5.03

Mętlik. Sprzeczne informacje, dlatego pytamy ministra o jednoznaczne decyzje, na przykład te dotyczące ujednolicenia standardów stosowania środków ochrony osobistej. Gdyby spojrzeć na wytyczne WHO i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - nie pokrywają się. Do tego dochodzą inne zalecenia, kto by się w tym połapał? Specjaliści w różnych dziedzinach mają swoje wytyczne, oczywiście niekompatybilne. To ja muszę wziąć odpowiedzialność za moich pracowników, za to czy będę w wodoszczelnych fartuchach czy nie. Oczywiście wodoszczelne fartuchy nie są osiągalne ot tak. Decyzje ma podjąć szef placówki.