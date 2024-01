Japonia u progu nowoczesności utrwalona w fotografii. Wystawa w Kamienicy Szołayskich Anna Piątkowska

„Japonia u progu nowoczesności utrwalona w fotografii” to trzecia i finalna odsłona z cyklu „Japonia u progu nowoczesności. Design i wzornictwo ubiorów od około 1900 roku do lat 60. XX wieku na przykładzie darów współczesnych w Muzeum Narodowym w Krakowie”. Japońskie fotografie można oglądać do 29 marca w Kamienicy Szołayskich.