Jan Klata znowu reżyseruje w Krakowie! Najnowszy spektakl w Teatrze Słowackiego

Głośny reżyser powrócił do Krakowa, by po raz pierwszy na scenie Teatru Słowackiego pokazać swój spektakl. Premiera "Act of Killing" 5 stycznia, jednak przedpremierowe pokazy sztuki odbędą się już w najbliższy weekend.

Spektakl jest adaptacją słynnego, wielokrotnie nagradzanego, nominowanego do Oscara filmu dokumentalnego Joshu’y Oppenheimera opowiadającego o działania indonezyjskich szwadronów śmierci w 1965-66 roku.

- Przerażający dokument opowiadający o tym, do czego prowadzi tolerowanie zła. O ludziach, którzy przekroczyli granicę – zapowiadał spektakl Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego. - Bohaterowie tego filmu nadal żyją, są szanowanymi obywatelami, bez cienia wstydu opowiadają o tym, co zrobili 2,5 miliona swoich rodaków.