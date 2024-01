Jak kolędować, to po góralsku! Zakopower z kolędowym repertuarem 14 stycznia w krakowskim kinie Kijów

Zakopower co roku wczesną zimą odwiedza Kraków z kolędowym repertuarem. Tak będzie i teraz. W niedzielę 14 stycznia o godz. 19 w kinie Kijów Sebastian Karpiel-Bułecka z kolegami wyśpięwają najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.

Sebastian Karpiel-Bułecka wychował się w drewnianym domu w zakopiańskich Kościeliskach. Ponieważ ojciec zostawił rodzinę, matka wyjechała za ocean, aby zarobić na utrzymanie dzieci, a ich wychowaniem zajęła się ciotka. Młody chłopak początkowo był zafascynowany narciarstwem, ale z czasem sport mu się znudził. Wtedy jego pasją stała się muzyka - tym bardziej, że od dziecka sąsiad uczył go gry na skrzypcach. Z czasem Sebastian dołączył do góralskiej kapeli i występował z nią co weekend. - Z liceum cały czas uciekałem, bo najważniejsze było dla mnie granie, inny świat nie istniał. Czasem wracałem z grania o szóstej rano i w ogóle do tej szkoły nie szedłem. Kiedy dojrzałem, zrozumiałem, że to nie jest ani do końca bezpieczne, ani fajne - nie mogę oprzeć całego życia na muzyce, muszę mieć alternatywę. Czułem też potrzebę poszerzenia horyzontów intelektualnych – mówi w Onecie.

Choć skończył architekturę na Politechnice Krakowskiej, nie zrezygnował całkowicie z grania. Nadal grywał w podhalańskich karczmach – i kiedy rockowa grupa Voo Voo potrzebowała na koncert góralskich muzyków, to właśnie on z kolegami został nań zaproszony. Na Sebastiana zwrócił wtedy uwagę współpracujący z zespołem Wojciecha Waglewskiego producent Mateusz Pospieszalski. I to właśnie on wpadł na pomysł, by stworzyć nową formację, która połączyłaby współczesny pop i rock z podhalańskim folklorem. Zakopower zadebiutował w 2005 roku płytą „Music Hal”, która z miejsca stała się bestsellerem. Polskim słuchaczom spodobały się piosenki zespołu – jedne ogniste i taneczne, a drugie – liryczne i refleksyjne. Nie bez znaczenia było też to, że stojący przy mikrofonie Sebastian Karpiel-Bułecka był młodym i przystojnym mężczyzną. Dlatego na koncerty zespołu zawsze waliły tłumy fanek. Największym sukcesem Zakopowera okazała się jego czwarta płyta – z wszystkim znanym przebojem „Boso”. Ostatnia płyta zespołu ukazała się w minionym roku i nosiła tytuł "Widzialne Niewidzialne".

W 2013 roku zespół przygotował pod okiem Mateusza Pospieszalskiego kolędowy program. Znalazły się w nim tradycyjne polskie pieśni bożonarodzeniowe i współczesne pastorałki, a wszystko zostało zagrane w pomysłowy sposób z wykorzystaniem zarówno podhalańskich instrumentów ludowych, jak i typowo rockowego czy jazzowego składu. Producent grupy zadbał o urozmaicone aranżacje, sięgając po elementy reggae czy latino. Od tamtej pory Zakopower z powodzeniem prezentuje ten program na żywo.

- Śpiewając kolędy – modlimy się. A przecież człowiek jak śpiewa, to modli się podwójnie. I myślę, że powinniśmy w ten sposób na to patrzeć. Boże Narodzenie to czas radości – dlatego śpiewanie kolęd powinno być radosne, powinno nieść ze sobą pozytywne odczucia. Ale odrobina refleksji oczywiście nie zaszkodzi. Warto w ten czas przemyśleć niektóre ważne dla nas sprawy. Stąd śpiewamy nie tylko skoczne kolędy, ale też te bardziej nastrojowe – mówi nam Sebastian Karpiel-Bułecka. Program koncertu to tradycyjne polskie kolędy, ale zdziwiłby się ten, kto spodziewa się tylko klasycznych wykonań. Utwory w góralskim i akustycznym brzmieniu mieszają się z tymi energetycznymi, nowocześnie zaaranżowanymi, ale co najważniejsze naturalnymi, świeżymi, bez sztucznego parcia na wymyślne nowatorstwo, co jest obecnie bardzo często spotykane przy interpretacji kolęd.

