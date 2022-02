IV liga. TS Węgrzce wycofał się z rozgrywek. Czy inne drużyny stracą punkty? Tomasz Bochenek

W czerwonych strojach - piłkarze TS Węgrzce. Jak się okazało, podczas ostatniego meczu tej drużyny w IV lidze (11 listopada 2021 z Dalinem) Tomasz Bochenek

- Wczoraj wysłałem pocztą informację formalną do Małopolskiego Związku Piłki Nożnej o wycofaniu drużyny seniorów Towarzystwa Sportowego Węgrzce z rozgrywek IV ligi w tym sezonie - mówi we wtorek (8 lutego) prezes klubu z podkrakowskich Węgrzc Piotr Adamczuk. Drużyna nie przystąpi więc do rundy wiosennej w krakowsko-oświęcimskiej grupie IV ligi.