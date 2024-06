Utalentowany wychowanek Wisły Kraków wrócił przez Włochy, Belgię i Austrię do polskiej ekstraklasy

Były gracz Wisły Kraków został wykupiony przez Górnika z włoskiego klubu, z którego był wypożyczony przez Austriaków. Kontrakt Polaka z Genoą obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku. Kwota transferu nie została ujawniona.

- Olek nie mógł narzekać na brak ofert, ale postanowił wybrać naszą propozycję i bardzo nas to cieszy. Wie, że Górnik to dobre miejsce dla młodych zawodników. Ma też świadomość, jak wielu z nich trafiło z Roosevelta do silnych, europejskich lig. Szybko wyjechał za granicę, a dla każdego piłkarza jest to spore wyzwanie, szczególnie tak młodego. Teraz wybrał drogę rozwoju. Chcemy ustabilizować jego karierę i pomóc mu w powrocie na właściwe tory, bo bez wątpienia drzemie w nim duży potencjał – mówi dyrektor sportowy Górnika Łukasz Milik cytowany na stronie klubu.

Buksa, reprezentant Polski do lat 21, jest szóstym graczem pozyskanym przez zabrzan latem, ale potencjalnie najbardziej w tym gronie perspektywicznym.