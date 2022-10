Iron Maiden wróci do Krakowa w ramach The Future Past Tour. Koncert odbędzie się 13 czerwca 2023 roku w Tauron Arenie

Iron Maiden jest obecnie w Ameryce Północnej w końcowym etapie swojej spektakularnej trasy Legacy Of The Beast World Tour, przerwanej na dwa lata przez Covid, z wieloma koncertami dwukrotnie przekładanymi. Trasa rozpoczęła się w Tallinie w Estonii w maju 2018 roku, gdzie odbył się pierwszy ze 139 koncertów rozłożonych na 33 kraje. Do ostatniego koncertu w Tampie na Florydzie 27 października tego roku zespół zagra dla ponad trzech milionach fanów na tej niesamowitej światowej trasie.

Założyciel i basista zespołu Steve Harris mówi:

- Po wydaniu naszego ostatniego albumu "Senjutsu" uaktualniliśmy nieco obecną trasę Legacy of the Beast Tour, otwierając występ pierwszymi trzema utworami z tego albumu, w scenerii Japońskiego Pałacu. Ponieważ nie ma sensu powtarzać tego podczas trasy z albumem "Senjutsu", pomyśleliśmy o innych opcjach i zdecydowaliśmy się na powrót do "Somewhere In Time", ponieważ nie była ona uwzględniona w różnych historycznych trasach, które graliśmy przez lata. Były one oparte na naszych nagraniach z koncertów z lat 80., a niestety nie nakręciliśmy tej trasy (wina menadżera!!). Przez lata mieliśmy mnóstwo próśb od fanów o utwory z tej płyty, więc teraz zamierzamy je zagrać, plus oczywiście kilka innych, które wiemy, że wam się spodobają! Będzie to również szczególnie satysfakcjonujące, że w końcu będziemy mogli zagrać niektóre z bardziej epickich utworów z "Senjutsu", długo musieliśmy na to czekać! 2023 rok to będzie ekscytujący czas i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć wszystkich fanów w Polsce i w całej Europie.