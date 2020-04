Ile traci Kraków z powodu pandemii? Obliczenia są szokujące

- 1 mld zł to stan na dziś, choć pewnie kwota ta rośnie każdego dnia trwania epidemii - mówi Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Jacka Majchrowskiego. Urzędnicy zaznaczają, że to wciąż szacunki, bo spadku dochodów nie są w stanie na razie precyzyjnie oszacować. Nie wiadomo, jak długo będzie trwać epidemia oraz stan społecznej i gospodarczej kwarantanny.

Co jeszcze można zrobić, aby wspomóc walkę z koronawirusem? Radny Łukasz Wantuch postulował do prezydenta, aby miasto zaopatrzyło każdego mieszkańca w maseczkę antywirusową, co jego zdaniem, może przełożyć się na powstrzymanie epidemii. Powoływał się przy tym na taki ruch władz Słupska. Kraków nie zamierza jednak dokonać takiego zakupu.

- Pierwszy to sesja korespondencyjna - mailowa. Drugi to telekonferencja, ale pod warunkiem, że wszyscy radni sobie z tym poradzą, co jest wątpliwe, bo 14 z nich jest powyżej 65. roku życia. Aktualnie sprawdzamy ich umiejętności i możliwości techniczne. Ostatni wariant to sesja zdalna, ale w urzędzie, z rozmieszczeniem radnych w 12 pomieszczeniach. Będą tam mieli laptopy i podpięte systemy do głosowania. Trzeba jednak sprawdzić kwestie techniczne, okablowanie, itp. Decyzja o formie przeprowadzenia sesji zapadnie do piątku - mówi Dominik Jaśkowiec.

Radni szykują koronawirusowe projekty uchwał, ale w większości są to rezolucje, które nie mają żadnej siły sprawczej (np. apel o nieprzeprowadzanie wyborów prezydenckich 10 maja). Kluczowe będą więc uchwały budżetowe, ale tu z inicjatywą wychodzi strona prezydencka.

- Czekają nas głębokie cięcia w budżecie. Będziemy korygować na pewno wydatki bieżące. Nie tniemy inwestycji, żeby nie zachwiać lokalnym rynkiem budowlanym - mówi Dominik Jaśkowiec. Jako przykład cięcia wydatków bieżących pokazuje przykład kancelarii rady miasta. Jej roczny budżet to ok. 600 tys. zł. Kancelaria oddała z tego 160 tys. zł. - Cokolwiek zrobią władze miasta czy radni, to tylko uzupełnienie działań rządowych. Sami z siebie nie mamy takich możliwości, jak rząd - kwituje Dominik Jaśkowiec.