Ikony popkultury na nowej wystawie w przestrzeni Muzeum AK. Tylko

Urodzony w Krakowie wiedeński artysta GLOD wraca do miasta swych narodzin, by zaprezentować swoją twórczość, zabrać głos wobec bieżącej sytuacji politycznej i wyrazić szacunek dla postawy polskiego społeczeństwa, które udzieliło wielkiego wsparcia Ukrainie podczas trwającej wojny za wschodnią granicą. Główną osią wydarzenia będzie premiera nowego obrazu GLODA. „Neighbours” („Sąsiedzi”) stanowi komentarz artysty do bieżącej sytuacji politycznej w regionie wykorzystujący znane motywy popkulturowe.

- Byłem i jestem pod wielkim wrażeniem pomocy jakiej Polacy udzielają Ukraińcom w czasie tej wojny. Ta postawa skłoniła mnie do stworzenia dwóch nowych prac, które będą miały swoją premierę podczas wystawy w Polsce. – mówi GLOD – Będzie to mój osobisty komentarz do ostatnich wydarzeń, które wstrząsnęły całym cywilizowanym światem. Uważam, że to ważne aby pokazać jak mocno wspieracie Ukrainę w walce o niepodległość i pokój.