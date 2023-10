Ich specjalnością są żywiołowe koncerty. Rockowy zespół The Casino wystąpi 4 listopada w krakowskim Hype Parku

Co Polacy sądzą o programie Przyjazne Osiedle - sonda

The Cassino to zespół słynący z koncertów, podczas których zawsze daje z siebie wszystko. Nigdy nie wiadomo, czym zaskoczy swoich fanów, z którymi łączy go niezwykła więź zbudowana na muzycznych fundamentach. Tylko w ramach promocji swojej debiutanckiej płyty grupa zagrała aż kilkadziesiąt razy, wyprzedając koncerty w największych polskich miastach.

3 listopada wystartuje trasa koncertowa „Prześwit”, promująca płytę grupy o tym samym tytule, która ukaże się już 13 października. Obecnie można zamówić ją w przedsprzedaży w sklepie FONOBO Label. Do tej pory poznaliśmy dwa single z nowego wydawnictwa, czyli „Drugi/Dym” i „Pierwszy/Prześwit”.

The Cassino - indie rockowe trio, które porywa swą świeżą energią. Zespół na scenie obecny jest już od 2013 roku, ale dopiero osiem lat później nakładem FONOBO Label ukazała się jego debiutancka płyta “Części”, która pomogła mu dotrzeć do szerszej publiczności, co widać było na ubiegłorocznych koncertach.