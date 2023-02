"Holy Spider" w ramach Spotkań Filozoficznych w krakowskim Kinie Pod Baranami. Mordował prostytutki z religijnego nakazu

Po ulicach Meszhed grasuje morderca, który „czyści” ulice świętego miasta z zepsucia i grzechu, zabijając prostytutki. Religijni przywódcy, policja i media nie kryją cichego podziwu dla fanatyka. By odkryć tożsamość przestępcy, dziennikarka śledcza będzie musiała zmierzyć się nie tylko z nim, ale również z całą galerią drapieżników w mundurach i na wysokich stanowiskach.

Reżyserem filmu "Holy Spider" jest Ali Abbasi - twórca głośnej, nominowanej do Oscara "Granicy", którą zobaczyć można online w E-Kinie Pod Baranami. Na co dzień mieszkający w Danii, w swoim najnowszym filmie symbolicznie wraca do rodzinnego Iranu, by sportretować tamtejsze społeczeństwo i jego liczne problemy. Ze względu na drażliwy temat "Holy Spider" kręcony był w Jordanie.

Oparty na faktach thriller w duchu filmów Davida Finchera i Martina Scorsese, to jednocześnie bezkompromisowy obraz współczesnego Iranu. „Holy Spider” obnaża przemoc, jaką posługuje się opresyjny system w ojczyźnie reżysera. Doskonale przy tym tłumaczy, jak zrodził się gniew protestujących dziś Iranek i Irańczyków. Zbrodnie w Meszhedzie wydarzyły się naprawdę – zginęło szesnaście kobiet.