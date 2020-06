Gwałtowny wzrost liczby chorych w Małopolsce. Ludzie zapomnieli, że mamy epidemię?

Luzowanie kolejnych obostrzeń sprawiło, że ludzie masowo zaczęli wychodzić z domów, spotykać się w większych grupach. Przestali nosić maseczki, nie zachowują między sobą bezpiecznych odległości. To niepokojące, bo może doprowadzić do kolejnych wzrostów zachorowań. Minister zdrowia Łukasz Szumowski z rozmowie na antenie radia RMF stwierdził, że ma wrażenie, iż Polacy w ogóle zapomnieli, że mamy epidemię. - Do obostrzeń zawsze można wrócić i tutaj na pewno takie scenariusze również rozważamy, natomiast nie da się zrobić lockdownu powtórnie. Nie da się, bo wtedy poumierają ludzie na onkologii, na choroby sercowe, naczyniowe. (...) Depresja ekonomiczna również powoduje śmierć - tłumaczył Szumowski.

W Małopolsce liczba zakażonych rośnie. Są jednak dni, kiedy tych zachorowań jest mniej. Skąd te różnice? - Wynika to z ogniskowej natury tej epidemii - mówi nam prof. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomina, że pierwsze epicentrum koronawirusa było w Chinach. Jeśli chodzi o Europę, to na początku epicentrum mieliśmy w Lombardii. Następnie te epicentra się rozszerzały, a potem powoli wygasały. - Najważniejsze jest, by jak najszybciej wychwycić takie ognisko - im szybciej, tym mniejsza szansa na dramatyczny scenariusz. Gdy to się uda, ludzie przechodzą testy, a liczba chorych zdiagnozowanych rośnie, co widzimy w statystykach. Jeżeli danego dnia uda się zlokalizować ognisko - liczby będą wyższe, jeżeli nie - niższe. To czego osobiście się boję, to właśnie te ogniska, których nie widzimy - dodaje profesor.