Wśród dzieci wzrasta liczba zachorowań na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Krakowskie szpitale mają pełne ręce roboty

- Główne objawy, z jakimi zgłaszają się aktualnie dzieci do Oddziału to w przypadku grypy: wysoka, uporczywa (trudna do opanowania) gorączka oraz powikłania pogrypowe, jak zapalenie mięśni, nadkażenia bakteryjne- zapalenie zatok, ucha, płuc. W przypadku Covid-19 powodem przyjęcia dziecka do szpitala bywa gorączka, ale również niechęć do przyjmowania posiłków i płynów, które może skutkować odwodnieniem - wylicza Kierownik Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II.