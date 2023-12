Grudzień w Krakowie: Przegląd prasy z listopada 2023 w Krakowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023 w Krakowie. Wieje grozą? Sprawdzamy, co i ile podrożało w porównaniu do poprzedniego roku”?

Przegląd listopada 2023 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023 w Krakowie. Wieje grozą? Sprawdzamy, co i ile podrożało w porównaniu do poprzedniego roku Od piątku, 24.11, można już robić zakupy na dorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie. Na stoiskach, zajmujących część płyty Rynku po stronie Wieży Ratuszowej, jak zawsze znajdziemy wszystko, co może wprowadzić do domu świąteczną atmosferę albo stać się prezentem pod choinkę. W ostatnich latach odwiedzający takie kiermasze w różnych miastach Polski łapali się za głowę, widząc, ile kosztuje np. pajda chleba ze smalcem. A jakie są jarmarkowe ceny 2023? 📢 Budowa S7 w Krakowie, odcinek Widoma-Kraków. Wielkie zmiany organizacji ruchu na al. Solidarności w Nowej Hucie GDDKiA zaczyna kolejny etap prac związanych z budową drogi ekspresowej S7 w okolicy Al. Solidarności w krakowskiej Nowej Hucie. Po południowej stronie Alei Solidarności (tj. od strony węzła Kraków Nowa Huta) rozpoczyna budowę wiaduktu, którym w przyszłości ta część Alei przebiegnie nad trasą S7. To realizacja odcinka S7 Kraków-Widoma. Te prace, a z nimi zmiany w ruchu i utrudnienia miały rozpocząć się kilka dni temu, ale z powodu pogody je przełożono na piątek 1 grudnia.

📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia.

Prasówka grudzień Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Autobus na rondzie Młyńskim pomylił drogę. Gigantyczne korki w rejonie i całym mieście "Bardzo proszę opisać sytuację, jaka ma miejsce na Rondzie Młyńskim. Przez nieporozumienie kierowca linii 159 pojechał starą drogą, którą nie miał prawa jechać (zmiany od tygodnia). Próbował zawrócić, jednak mu się ten manewr nie udał. Warto zapytać, jak miasto informuje swoich kierowców o zmianach. Jak Miejski Inżynier Ruch przygotował zmiany organizacji ruchu, że w takim przypadku stoi pół miasta" - napisał do nas Czytelnik. Korki w Krakowie w poniedziałkowy wieczór znów duże. Na Młyńskiej, Opolskiej, Alejach Trzech Wieszczów, rondzie Grunwaldzkim.

📢 Comarch Cracovia chce powtórki meczu po skandalu w Katowicach. Zespół z Krakowa był atakowany przez pseudokibiców Hokejowy mecz Comarch Cracovii z GKS-em w Katowicach przyćmiły wydarzenia spoza tafli. „Pasy” sromotnie poległy, przegrywając 2:7, ale oburzające jest to, ze nie walczyły tylko z zespołem GKS-u, ale z pseudokibicami tego klubu. 📢 Rzadka okazja, by zobaczyć najstarszą panoramę Krakowa. Widok miasta w XVI wieku Datowany na lata 1536-1538 widok Krakowa, którego autorstwo przypisywane jest Mathiasowi Gerungowi to pierwsza panorama Krakowa. Grafikę, która na co dzień znajduje się w bibliotece Uniwersytetu w Würzburgu , można zobaczyć jeszcze do 14 grudnia na Zamku Królewskim na Wawelu, na wystawie "Obraz Złotego Wieku". 📢 Tak się bawi, tak się bawi, Wieczysta! Na krakowskim Rynku, na bogato! Wieczysta Kraków w sobotę 25 listopada rozegrała ostatni mecz w 2023 roku. Szósty z rzędu zwycięski, zespół jest liderem III ligi. Kilka godzin po meczu piłkarze Wieczystej, wraz z małżonkami, partnerkami i ludźmi związanymi z klubem, spotkali się jeszcze raz, ale już w zupełnie innej scenerii i okolicznościach - na imprezie z okazji zakończenia sezonu, w lokalu Crystal Palace przy krakowskim Rynku. Miejsce nieprzypadkowe, bo to jeden z biznesów szefa Wieczystej, Wojciecha Kwietnia.

📢 Kolejny krakowski szpital wprowadza dodatkowe obostrzenia. Wszystkiemu winna coraz większa liczba infekcji górnych dróg oddechowych Pod koniec minionego tygodnia Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie ogłosił dodatkowe obostrzenia związane ze zwiększoną liczbą infekcji górnych dróg oddechowych, w tym COVID-19, grypy i RSV. Jak wskazuje szpital: - Istnieje ryzyko przeniesienia zakażeń przez osoby odwiedzające pacjentów, którzy przebywają na naszych oddziałach. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, a w szczególnie osób z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby szpital im. Rydygiera wprowadził kilka rekomendacji. Przypominamy, że kilka dni wcześniej dodatkowe rekomendacje pojawiły się również w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

📢 Oto bajkowa duma Krakowa. Jeden z najpiękniejszych Jarmarków Bożonarodzeniowych na świecie znajduje się na Rynku Głównym Na Rynku Głównym w Krakowie odbywa się tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy. Świąteczny targ bardzo malowniczo prezentuje się w zimowej scenerii, a wraz z nim ulice Starego Miasta. Jarmark krakowski znalazł się w zestawieniu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych, do których odwiedzenia zachęca turystów CNN. Sami zobaczcie, jak bajkowo wygląda Jarmark!

📢 Kraków czeka na tę chwilę. Do końca przebudowy al. 29 Listopada został niecały miesiąc. Termin oddania 20 grudnia. Postęp prac z drona Niecały miesiąc pozostał do zakończenia przebudowy al. 29 Listopada. Termin wyznaczono na 20 grudnia. Trzymamy kciuki, bo ostatnio drogowcy zaliczyli kilka poślizgów i wpadek w Krakowie. Do końca prac jeszcze, trochę, w tym tygodniu sporo zmian w ruchu, ale na zdjęciach z drona widać, że trudno już znaleźć niewyasfaltowane fragmenty, nowej, szerszej alei 29 Listopada. Równocześnie z Trasą Wolbromską będzie to nowa jakość jeśli chodzi o wyjazd na północ z Krakowa. A z budowaną trasą S7 i Północą Obwodnicą Krakowa los kierowców zaprawdę może się poprawić. 📢 Te wsie są największe w Małopolsce! W niektórych mieszka więcej ludzi niż w... miastach! TOP 15 Która wieś w Małopolsce uznawana jest za największą pod względem liczby ludności? Na to pytanie odpowie wam utworzony przez nas ranking wiejskich miejscowości. Wiele z nich mogłoby już pretendować do miana miasta, za które uznawane są miejscowości, w których mieszkają ponad 2 tysiące osób, a dwie trzecie ludności są zatrudnione poza rolnictwem. Tymczasem największa wieś w naszym zestawieniu ma ponad 8 tysięcy mieszkańców i wcale jej się nie spieszy, aby uzyskać status miejski!

📢 Kraków. Budowę ogromnej estakady w Zesławicach przykrył śnieg. Wygląda jak pas startowy na dalekiej północy Jadąc ulicą Gustawa Morcinka można zauważyć zaawansowane prace przy budowie estakady ES-201, która ma być częścią drogi ekspresowej S7. Pierwsze opady śniegu sprawiły, ze teren budowy nabrał białego koloru, a zwłaszcza estakada. Ogrom inwestycji najlepiej widać jednak z góry. Sami zobaczcie zdjęcia z drona! 📢 Małopolanki z tytułami Polska Miss i Polska I Wicemiss 2023. One zawładnęły podium Gala finałowa wieńcząca kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss 2023 odbyła się w sobotni wieczór. Najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentowały wybrane miasta i województwa stanęły do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss 2023. Tytuł Polska Miss 2023 oraz korona trafiły do Justyny Haberki z Olkusza, natomiast tytuł I Wicemiss 2023 do reprezentantki Krakowa Inez Ciałowicz.

📢 Za mięsne smakołyki na Jarmarku Bożonarodzeniowym na Rynku Głównym w Krakowie trzeba słono zapłacić. Tyle co za dobry obiad Za jednego małego kabanosa trzeba zapłacić 10 zł, większy kindziuk (przysmak kuchni litewskiej) kosztuje już cztery razy tyle, a za kilogram wiejskiej słoniny cena wynosi prawie 60 zł. W tym roku zachcianka na mięsne przekąski kosztuje tyle, co dobry obiad w przeciętnym barze. Mimo wysokich cen chętnych na zakupy na jarmarku nie brakuje. W sobotę przed stoiskami ustawiały się kolejki. 📢 Karambol na najbardziej kolizyjnym skrzyżowaniu w Nowej Hucie. Jedna osoba trafiła do szpitala W sobotę około godz. 9.30 doszło do wypadku z udziałem kilku pojazdów na skrzyżowaniu alei Róż i ulicy Edwarda Rydza-Śmigłego. - W zdarzeniu wzięło udział sześć aut. Jedna osoba z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala - mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji. Profil facebookowy Patrol998-Małopolska informuje, że służby pracują na miejscu zdarzenia, występują też utrudnienia w ruchu.

📢 Weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach 25 do 26 listopada: Jarmark Bożonarodzeniowy, Nowa Huta Masters, Kwiat Jabłoni Z końcem listopada, długo wyczekiwany jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym nareszcie został oficjalnie otwarty! To jednak nie jedyne wydarzenie nadchodzącego weekendu. Atrakcji będzie cała masa i jeszcze więcej! Sprawdźcie, co robić w Krakowie w najbliższych dniach. 📢 Kraków dostanie miliony złotych na odwiert geotermalny w Przylasku Ruskieckim. Powstaną krakowskie termy? Według wstępnych informacji po konferencji prasowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Gmina Miejska Kraków otrzyma ponad 12 mln zł z NFOŚiGW na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Przylasku Rusieckim. O szukaniu wód geotermalnych w tym rejonie Krakowa mówi się od dawna. Teraz staje się to bardziej realne. Czy jeśli parametry źródeł okażą się odpowiednie powstaną krakowskie termy? Na razie mówi się o wykorzystaniu złóż jako kolejnego źródła ciepła dla Krakowa, ale szkoda by było, gdyby nie służyły też rekreacji i wypoczynkowi.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Tu była skocznia narciarska w Krakowie! Zobaczcie, co z niej zostało Kraków. Na stromym zboczu Sikornika, wśród drzew, z dala od głównych ścieżek, stoi sobie murek z kamieni. Przynajmniej murek przypomina. Wysoki na niecałe półtora metra, szeroki na pięć-sześć. Odsłonięty z jednej strony, z drugiej przylepiony do zbocza. Zbocza, na którym rozpędzali się skoczkowie. No bo ten murek to próg skoczni narciarskiej, która istniała tu w XX wieku.

📢 Tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

