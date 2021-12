Gromee zaprasza na Orcheston - koncert symfoniczny z udziałem gwiazd polskiej piosenki w ICE Kraków

Długo wyczekiwany koncert Orcheston w Krakowie zbliża się wielkimi krokami. Nowatorski pomysł Gromeego, aby największym hitom muzyki elektronicznej nadać nowe życie w symfonicznych aranżacjach, już w poprzednich edycjach okazał się być absolutnym hitem. Orcheston przypadł do gustu zarówno fanom klasycznej rozrywki jak i tanecznych imprez.

Wystarczy tylko spojrzeć na teledysk z fragmentami koncertu ubiegłej edycji Orchestonu, aby przekonać się, że to impreza, której nie można przegapić. Energetyczna muzyka, imponująca orkiestra, gwiazdy polskiej muzyki, charyzmatyczny Gromee i moc melodii wyrywających do tańca. To wszystko zagości na scenie ICE Kraków już 13 grudnia.