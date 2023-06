Gene Simmons z amerykańskiej grupy rockowej Kiss będzie promował 20 czerwca w klubie Gwarek swój napój Moneybag Soda

We wtorek 20 czerwca o godz. 17 w krakowskim klubie Gwarek pojawi się Gene Simmons z grupy Kiss. Muzyk będzie promował swój napój Moeybag Soda. To niepowtarzalna okazja do zobaczenia z bliska amerykańskiego gwiazdora rocka.

W poniedziałkowy wieczór grupa Kiss wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to pożegnanie muzyków z polskimi fanami. Wizytę w Krakowie wykorzysta basista i wokalista grupy Gene Simmons do promocji swego napoju orzeźwiającego Moneybag Soda. Muzyk odwiedzi krakowski klub Gwarek we wtorek o godz. 17. "Usłyszycie historie powstania marki, pomysłu oraz dowiecie się, co odróżnia MoneyBag Sodas od zwykłych napojów gazowanych. Gene weźmie również udział w Q&A - w którym każdy z was będzie mógł zadawać pytania jednemu z najbardziej legendarnych muzyków na świecie" - zapraszają organizatorzy. Gene Simmons w 2006 roku został sklasyfikowany na 29. miejscu listy 100 najlepszych metalowych wokalistów wszech czasów według magazynu "Hit Parade". Z kolei w 2009 roku został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 50 najlepszych heavymetalowych frontmanów wszech czasów według Roadrunner Records.

Kiss to jeden z najbardziej znanych zespołów w historii muzyki. Znalazł się on na 10. pozycji listy 100 najlepszych artystów hard rocka stacji VH1 i do dziś posiada liczną armię wiernych mu fanów na całym świecie. Grupa dorobiła się 30 złotych płyt, więcej niż jakikolwiek inny artysta z USA, oraz 14 platynowych krążków. Ich ikoniczne makijaże są znane na całym świecie. Na miejscu będzie można nabyć cztery rodzaje napojów firmowanych przeze Gene'a Simmonsa: • Cola - aksamitny smak z naturalnych składników zamknięty w pięknej dekorowanej szklanej butelce, najlepiej smakuje z plasterkiem cytryny jak i tradycyjnie, wprost z mocno zmrożonej butelki, a wszystko to przy dźwiękach „Rock and Roll All Nite”.

• Diet Coke - coś więcej niż Cola, dla tych co unikają kalorii, laktozy, glutenu i tłuszczu. Polecamy koniecznie schłodzoną kostkami lodu przy wokalu Gene Simmonsa w "I Love It Loud" w tle.

• Ginger Ale - klasyczne jak "God Gave Rock ‘N’ Roll To You II". Bezalkoholowe, imbirowe piwo dla młodszych i starszych. Polecamy z dodatkiem cząstki limonki włożonej do butelki – tak dekoracyjnie, że aż szkoda przelewać do szklanki. • Cream Soda – delikatny, unikatowy, kremowy smak w karaibskim stylu, schłodzony pasuje do ostrych dźwięków "Psycho Circus". Oryginalne połączenie wanilii i lekko gazowanej wody w eleganckiej butelce. Butelka w cenie: 18 zł. Czteropak w cenie: 54 zł. Ilość miejsc ograniczona. Cegiełka wstępu to zakup przy wejściu wybranego przez siebie czteropaka.